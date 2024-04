Mecz Ruch Chorzów - Widzew Łódź online. Rekordowa liczba kibiców w polskiej piłce klubowej. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Mecz Ruch - Widzew online. Padnie rekord frekwencji w Ekstraklasie

Nieco ponad 50 tys. miejsc może zostać zajętych w sobotę na Stadionie Śląskim i taką frekwencję najpewniej uda się uzbierać, skoro do piątku sprzedano ponad 49 tys. biletów - w tym 17 tys. w szeregach kibiców Widzewa.

Mecz Ruch - Widzew: gdzie oglądać? Transmisja w telewizji i stream w internecie

Ostatnie spotkanie miało burzliwy przebieg. Ruch kończył w Łodzi w dziewiątkę z powodu dwóch czerwonych kartek. Tuż przed doliczonym czasem zwycięskiego gola na 2:1 dla Widzewa strzelił Jordi Sanchez.

Janusz Niedźwiedź, trener Ruchu: - Granie przy 50 tys. ludzie będzie fantastycznym wydarzeniem. Trzeba się tym cieszyć! Mam nadzieję, że doping poniesie nas do zwycięstwa. Widzew był częścią mojego życia. To był bardzo udany czas; dla mnie jako trenera i dla klubu. Awansowaliśmy do ekstraklasy, potem dobrze zaprezentowaliśmy się jego beniaminek.

Daniel Myśliwiec, trener Widzewa: - Nie spodziewam się, że Ruch będzie na nas czekał. Oni są w tak trudnej sytuacji, że to byłaby fatalna taktyka z ich strony. Spodziewam się więc wymiany ciosów na boisku. Chcemy dostosować nasz poziom sportowy do poziomu na trybunach. Po to się pracuje w tym zawodzie, żeby rozgrywać mecze przy tak okazałej frekwencji