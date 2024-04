Mecz Ruch Chorzów - Widzew Łódź wśród najlepszych frekwencji minionego weekendu w Europie. Więcej niż na PSG czy FC Koeln

W sobotę kibice Ruchu Chorzów i Widzewa Łódź napisali historię. W ramach 29. kolejki Ekstraklasy na Stadionie Śląskim pojawiło się ponad 50 tysięcy fanów. Warto docenić fanów gości, gdyż na Śląsk pojechało około 19 tysięcy sympatyków czerwono-biało-czerwonych. To więcej niż jest w stanie pomieścić stadion przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego. Wow!

- 50 tysięcy na trybunach to jest coś niepowtarzalnego. Nie mam słów, żeby opisać to, co działo się dziś na stadionie. Myślę, że długo się to nie powtórzy. Wcześniej mówiłem, że takie okoliczności powinny być dopełnieniem meczu, w którym walczy się o mistrzostwo Polski, a nie takiego, w którym oba kluby są niżej niż w perspektywie powinny być. Raz jeszcze dziękuję kibicom za takie wsparcie w imieniu całej drużyny - powiedział po spotkaniu Daniel Myśliwiec, trener Widzewa Łódź.