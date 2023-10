Mecz Śląsk Wrocław - Legia Warszawa poprowadzi sędzia Piotr Lasyk. Obsada sędziowska 12. kolejki PKO Ekstraklasy

Pełna obsada 12. kolejki PKO Ekstraklasy

Piotr Lasyk skończył 44 lata. Nie posiada statusu sędziego międzynarodowego, ale na krajowym podwórku gwiżdże najważniejsze mecze. W tym sezonie poprowadził sześć w PKO Ekstraklasie i dwa w Fortuna 1 Lidze. Przed przerwą na grę reprezentacji był sędzią spotkania Widzew Łódź - Stal Mielec zakończonego zwycięstwem gospodarzy 1:0.

Sobotni mecz Śląsk - Legia to jedyne weekendowe wyzwanie Lasyka. Szef sędziów Tomasz Mikulski nie wyznaczył go bowiem do obsługi VAR na żadnym spotkaniu szczebla centralnego.

Inaczej będzie choćby w przypadku Szymona Marciniaka. Arbiter z Płocka w sobotę wybiera się do Krakowa na mecz Puszcza - Cracovia (w roli sędziego VAR), żeby już w niedzielę rozstrzygać o kontrowersjach w derbach Radomiak Radom - Korona Kielce.