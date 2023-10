Sędziowie będą funkcjonariuszami publicznymi. Skala agresji wobec arbitrów jest ogromna. "Niektórzy czują się zastraszeni"

Skala agresji wobec sędziów jest ogromna

Każdy, kto był kiedyś na meczu piłkarskim wie, że problemem na stadionach jest przemoc wobec sędziów. Obserwujemy agresję słowną, ale czasem dochodzi także do rękoczynów. Jak chronić arbitrów przed agresywnymi kibicami oraz piłkarzami? W tym ma pomóc petycja, która trafiła do Senatu w listopadzie 2021 roku. Niedługo sędzia ma być funkcjonariuszem publicznym. W maju 2023 roku petycja została jednogłośnie zaakceptowana przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji i obecnie trwają ostatnie kroki prowadzące do wdrożenia jest w życie. Rafał Rostkowski, czyli były sędzia piłkarski, który w ostatnich latach walczył o zmianę przepisów, rozmawiał z Piotrem Gałązką - dyrektorem Departamentu Prawnego Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wszystko wskazuje na to, że w połowie przyszłego roku arbitrzy będą lepiej chronieni.