Mecz Śląsk Wrocław - Legia Warszawa stream live i transmisja na żywo. Gdzie oglądać? [21.10.2023]

PKO Ekstraklasa. Śląsk Wrocław - Legia Warszawa: gdzie oglądać?

Ponad 38 tys. sprzedanych biletów to najlepszy dowód na to, jak kapitalną rundę rozgrywa Śląsk i jak znów bardzo liczy się Legia, która po dwóch latach posuchy wróciła do europejskich pucharów. Oby ten mecz był równie spektakularny jak niedawny w Szczecinie z udziałem Pogoni i Legii właśnie (3:4).

Śląsk chce błyskawicznie odzyskać pierwsze miejsce. W piątek został z niego strącony przez Jagiellonię Białystok. Legia jest tuż za podium i tak jak nowy lider ma do rozegrania jedno zaległe spotkanie - nie z Lechem Poznań, lecz z Cracovią.

