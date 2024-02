Mecz Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin ONLINE. Hit kolejki na Tarczyński Arena! Gdzie oglądać? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin ONLINE

Z kolei jeśli chodzi o Pogoń Szczecin w przygotowaniach do rundy wiosennej imponowali formą. Drużyna Jensa Gustafssona na cztery sparingi zdobyła, aż 13 bramek. Najskuteczniejszy był Efthýmis Kouloúris , który w meczach towarzyskich aż czterokrotnie trafił do bramki przeciwników. Teraz swoją dobrą dyspozycję będzie chciał przełożyć także na ligę. Zmotywowany na dobrą wiosnę będzie też Kamil Grosicki , wybrany ostatnio ligowcem 2023 roku na Gali Tygodnika Piłka Nożna. Także jeśli oba zespoły potwierdzą swoją dobrą dyspozycję w niedzielę może czekać nas wyjątkowy spektakl obfitujący w ogromną ilość goli.

Jens Gustafsson, trener Pogoni Szczecin: - Powiedziałem przed świętami piłkarzom, że luty będzie kluczowy dla nas. Chciałem, by zawodnicy byli zmotywowani do pracy i teraz jesteśmy gotowi. Wierzę w ciężką pracę. Jak za dużo myślimy o świeżości, to nie będziemy ciężko pracować. Od pierwszego treningu mocno się mobilizowaliśmy do pracy. Jak mówię o ciężkiej pracy to mówię o wszystkich elementach, które mogą nam zapewnić wygraną. Jestem przekonany, że jesteśmy przygotowani na wyzwanie (Głos Szczeciński).