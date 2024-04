Mecz Śląsk Wrocław - Warta Poznań online. Chcą skrócić dystans do lidera PKO Ekstraklasy. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo Jacek Czaplewski

Śląsk - Warta LIVE! Chcą skrócić dystans do lidera Ekstraklasy Tomasz Kawka

Mecz Śląsk Wrocław - Warta Poznań jawi się dla gospodarzy jako okazja, by zmniejszyć stratę do liderującej w tabeli PKO Ekstraklasy Jagiellonii Białystok. Zespół Jacka Magiery liczy wyłącznie na zwycięstwo po serii trzech spotkań bez wygranej. Początek o godzinie 20:00. Transmisja na trzech kanałach, stream w internecie płatny. Na relację LIVE zapraszamy do GOL24.