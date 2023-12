Mecz Stal Mielec - Widzew Łódź ONLINE. Walczą o ćwierćfinał Fortuna Pucharu Polski. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Fortuna Puchar Polski. Mecz Stal Mielec - Widzew Łódź ONLINE

Kamil Kiereś, trener Stali: - To jasne, że priorytetem jest dla nas liga. Niemniej dla mnie, jako trenera, będzie to czternasty mecz w Pucharze Polski w czwartym sezonie, więc niech to świadczy o tym, że rozgrywki te traktuję poważnie. I chcę, żeby moje zespoły zawsze grały w tych rozgrywkach tak, żeby zajść jak najwyżej. W meczu z Widzewem też do tego będziemy dążyć.

Daniel Myśliwiec, trener Widzewa: - Czy obawiam się o stan boiska w Mielcu? Ujmę to tak. Jest to jedna z tych rzeczy, na które nie mamy przecież żadnego wpływu. Możemy się jedynie do tego przygotować w tym aspekcie, żeby niczego nie zaniedbać. Zamierzam wystawić optymalny skład, który przyczyni się do zwycięstwa.