Mecz Szachtar Donieck - FC Barcelona stream live i transmisja na żywo. Gdzie oglądać? [7.11.2023]

Mecz Szachtar Donieck - FC Barcelona. Kolejne zmagania w Lidze Mistrzów! Gdzie oglądać?

We wtorek FC Barcelona w Hamburgu zmierzy się z Szachtarem Donieck. Ukraiński klub swoje mecze Ligi Mistrzów rozgrywa na niemieckiej ziemi ze względu na wojnę rosyjsko-ukraińską i niemożność rozgrywania meczów u siebie w Doniecku. Spotkanie z "Dumą Katalonii" będzie dopiero drugim meczem "u siebie" w tegorocznej edycji Champions League. Pierwsze - miało miejsce w 1. kolejce przeciwko FC Porto, kiedy ukraiński zespół uległ 1:3. Jak będzie tym razem?

Do tej pory Szachtar po trzech meczach ma trzy punkty, po zaledwie jednym zwycięstwie z Royal Antwerp 3:2. Do Barcelony traci, aż sześć oczek, a do drugiego Porto - trzy.

Z kolei maszyna hiszpańskiego szkoleniowca - Xaviego Hernandeza idzie jak burza w trwających najważniejszych rozgrywkach klubowych na Starym Kontynencie. "Duma Katalonii" z kompletem zwycięstw przewodzi w grupie H i pewnie zmierza po pierwszy od dwóch lat awans do fazy pucharowej. Kapitan reprezentacji Polski do tej pory zdobył tylko jedną bramką w meczu przeciwko belgijską Antwerpią. W meczu z FC Porto musiał w 34. minucie z powodu kontuzji opuścić plac gry.