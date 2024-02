Mecz Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok ONLINE. Wicelider wraca do gry. Na początek trudny wyjazd. Gdzie oglądać? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok ONLINE

- Na pewno nie jestem zadowolony z liczby zdobytych punktów i to nie podlega dyskusji. Na koncie powinniśmy mieć więcej zwycięstw. Z drugiej strony mam też powody do satysfakcji, że udało nam się nadać drużynie określoną tożsamość. Widoczne jest to, że chcemy grać odważnie, bronić wysoko i szybko atakować

Z kolei Jagiellonia do tej pory spisywała się można powiedzieć bez zarzutu. Piłkarze Adriana Siemieńca zajmują wysokie drugie miejsce i są najbliżej liderującego Śląska Wrocław. Drużyna z Białegostoku gra najładniejszą piłkę dla oka w polskiej lidze i 37-letni szkoleniowiec uczynił ze swoich zawodników maszynę do wygrywania meczów. "Jaga" w 19 meczach strzeliła 45 goli, co jest najlepszy wynikiem w Ekstraklasie. Defensywa jednak pozostawiała sporo do życzenia. Do tej pory drużyna z Białegostoku straciła bowiem 27 bramek. Do WKS-u brakuje im jednak tylko trzech "oczek".