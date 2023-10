Mecz Wyspy Owcze - Polska ONLINE. Debiutuje Probierz. Wygrać wysoko i do zera. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Mecz Wyspy Owcze - Polska ONLINE

Nasza reprezentacja jest murowanym faworytem. Pytanie nie brzmi więc "czy", lecz " ile " wygramy. Probierz chce tchnąć nowego ducha w drużynie. Opaskę kapitana i numer dziesięć przekazał Piotrowi Zielińskiemu. To jasny sygnał: chcemy grać w piłkę tak jak lubi Zielu, czyli do przodu, z pomysłem, bez strachu.

Na przedmeczowej konferencji Probierz zapowiedział narzucenie stylu i agresywną postawę. Nie szukał wymówek. Prosił dziennikarzy, by nie mówili o wietrznej pogodzie, tym bardziej że wieczorem ma się "uspokoić".

O tej samej godzinie rozpocznie się mecz Albania - Czechy. Gospodarze są liderem z dziesięcioma punktami. Goście uzbierali osiem przy jednym rozegranym spotkaniu mniej. Polska jest dopiero czwarta z dorobkiem sześciu punktów.

Stadion w Thorshavn - tu zagra w czwartek Polska PAP/Leszek Szymański

Michał Probierz, selekcjoner reprezentacji Polski: - Przed meczem wielu już przegrało, ale nikt nie wygrał. Nie ma co mówić o wietrze, deszczu. Trzeba wyjść na boisko, wiedzieć, co chce się na nim zrobić, narzucić swój styl grania. Wiemy, że Wyspy Owcze u siebie są groźne. Znają boisko i warunki atmosferyczne. To zespół, który u siebie szuka pressingu, agresji, próbuje odebrać piłkę na połowie przeciwnika. Czytałem ostatnio świetną książkę "81:1 - opowieści z Wysp Owczych". Ona mówi o tym jaki to dumny naród, jak potrafią być waleczni i agresywni, polecam każdemu, ale mam nadzieję, że zagramy tak, aby mieli do nas mnóstwo respektu.