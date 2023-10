Mecz Wyspy Owcze - Polska stream live i transmisja na żywo. Gdzie oglądać w telewizji? [12.10.2023]

Pod nieobecność kontuzjowanego Lewandowskiego opaskę kapitańską w październikowych meczach założy pomocnik włoskiego Napoli - Piotr Zieliński.

Piotr Zieliński nowym kapitanem reprezentacji Polski. "Cieszę się, że trener obdarzył mnie zaufaniem". Wziął numer po Grzegorzu Krychowiaku

- Mogę to śmiało potwierdzić. Mam to wielkie wyróżnienie i odpowiedzialność na najbliższe dwa mecze. Jest to wielki zaszczyt dla mnie być kapitanem reprezentacji Polski