Mecz Wyspy Owcze - Polska stream live i transmisja na żywo. Gdzie oglądać w telewizji? [12.10.2023]

Jednak w rewanżowym starciu w Thorshavn naszego najlepszego napastnika zabraknie. To efekt kontuzji, której nabawił się w meczu Barcelony z FC Porto w Lidze Mistrzów. "Lewy" w 34. minucie spotkania na Estadio do Dragao musiał przedwcześnie zakończyć udział w meczu wskutek skręcenia stawu skokowego po starciu z obrońcą Davidem Carmo.

Pod nieobecność Lewandowskiego opaskę kapitańską założy pomocnik włoskiego Napoli - Piotr Zieliński.

Piotr Zieliński nowym kapitanem reprezentacji Polski. "Cieszę się, że trener obdarzył mnie zaufaniem". Wziął numer po Grzegorzu Krychowiaku

- Mogę to śmiało potwierdzić. Mam to wielkie wyróżnienie i odpowiedzialność na najbliższe dwa mecze. Jest to wielki zaszczyt dla mnie być kapitanem reprezentacji Polski