Piotr Zieliński nowym kapitanem reprezentacji Polski. "Cieszę się, że trener obdarzył mnie zaufaniem". Wziął numer po Grzegorzu Krychowiaku

Piotr Zieliński na poniedziałkowej konferencji prasowej rozpoczynającej konferencję prasowej zasiadł jako pierwszy obok nowego selekcjonera Michała Probierza, co mogło już od razu zwiastować, że popularny "Zielu" założy opaskę kapitańską. Zazwyczaj kapitanem był ten zawodnik, który pojawiał się na pierwszej konferencji. Głównie był to oczywiście Robert Lewandowski, czyli największa gwiazda naszego zespołu. Pod nieobecność napastnika Barcelony tę rolę przejmie gwiazdor z Neapolu.

- Mogę to śmiało potwierdzić. Mam to wielkie wyróżnienie i odpowiedzialność na najbliższe dwa mecze. Jest to wielki zaszczyt dla mnie być kapitanem reprezentacji Polski