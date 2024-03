Media: Jakub Moder w pierwszym składzie na hitowy mecz Premier League

Jakub Moder wraca do gry w Brighton. Michał Probierz skreślił go na ważny mecz

Po fatalnej kontuzji zerwanych więzadeł 24-letni piłkarz powoli wraca do gry na najwyższych obrotach. Swój pierwszy mecz po powrocie w Brighton zagrał w listopadzie zeszłego roku, ale regularnie zaczął dostawać szanse dopiero pod koniec grudnia. Przełomowe wydawało się styczniowe spotkanie 1/32 finału Pucharu Anglii, w którym Polak wyszedł w podstawowym składzie.

Jednak potem jego powrót na najwyższe obroty wyraźnie przystopował. W 5 kolejnych meczach tylko raz pojawił się na placu gry. W dłuższym wymiarze czasowym zagrał dopiero pod koniec lutego, kiedy od 46. minuty zagrał przeciwko Sheffield United. Do przerwy reprezentacyjnej jeszcze dwukrotnie wyszedł w podstawowym składzie Brighton, aż Michał Probierz powołał go na baraże o awans do Euro 2024.