Media: Mikael Ishak opuści pierwszy mecz Ekstraklasy w 2024 roku. Kontuzja ze sparingu okazała się sporym problemem

Lech Poznań ma ogromnego pecha, jeśli chodzi o napastników. Kilak dni temu poważnej kontuzji doznał Artur Sobiech, który wypadł na wiele miesięcy. Na "dziewiątce" może zagrać Filip Szymczak oraz Filip Marchwiński, ale utrata dwóch napastników może być bolesna.

- Mikael Ishak. Tak, ma uraz. Po powrocie z Turcji poszło krótkie info, żebyście mieli wiedzę - było na podstawie badania, które wtedy przeprowadzono. Kolejne w ostatnich godzinach wykazało problem. A reszta? W rękach lekarzy. Nie będę szacował długości pauzy, bo to nie ma sensu. Ale rodzą się jakieś niezdrowe plotki, bo dziś cztery osoby pytały mnie na priv, czy to koniec sezonu dla Miki, a dwie z nich, czy zwołujemy specjalną konferencję o 16:00 w tej sprawie. Obie informacje to bzdury. Prawdziwa jest taka, że nasz kapitan ma uraz i liczymy, że będzie gotowy do gry jak najszybciej. Życzymy mu zdrowia! Pamiętajcie, że sztab też nie chce ułatwiać roboty przeciwnikom - napisał rzecznik prasowy Lecha Poznań na portalu X.