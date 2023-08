Media: Piotr Zieliński finalizuje transfer do Arabii Saudyjskiej! Jego pensja jest dużo większa niż w Napoli

Piotr Zieliński zagra w Arabii Saudyjskiej

Od kilku tygodni spekuluje się na temat transferu Piotra Zielińskiego. Pierwsze doniesienia wskazywały na to, że pomocnik nie przedłuży swojej umowy z Napoli, która obowiązuje do czerwca 2024 roku, ale już teraz przeniesie się np. do Lazio. Temat transferu do klubu z Rzymu został szybko zamknięty przez informację o tym, że "Zielu" jednak zostanie w Neapolu.

Wszystko zmieniło się gdy do gry weszła Arabia Saudyjska. Od kilku tygodni Zieliński jest kuszony przez Al-Ahli - drużynę, która właśnie wróciła na najwyższy poziom rozgrywkowy. O transferze do nowego klubu pisał już nawet Fabrizio Romano, natomiast w poniedziałek doniesienia potwierdził Tomasz Włodarczyk z "Meczyków".