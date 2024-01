Media: Raków Częstochowa chce osłabić Jagiellonię Białystok. Mistrz Polski kupi Afimico Pululu od ligowego rywala?

Pululu trafi do Rakowa Częstochowa?

Raków Częstochowa od dawna ma problem ze skutecznymi napastnikami. A raczej ich brakiem. Marek Papszun przez lata preferował granie silną i wysoką "dziewiątką" kosztem prawdziwego snajpera. Kiedy zespół przejął Dawid Szwarga, do "Medalików" dołączył Łukasz Zwoliński, a następnie Ante Crnac, ale ich statystyki nie powalają na kolana. Według informacji medialnych z zespołem niedługo pożegna się Fabian Piasecki, dlatego potrzebny jest nowy snajper.

Portal "Meczyki" twierdzi, że Raków zintensyfikował działania na rynku transferowym i bardzo chce ściągnąć "dziewiątkę" jeszcze zimą. Mistrz Polski zainteresował się Afimico Pululu z Jagiellonii Białystok, który dołączył do klubu pół roku temu. Jego wejście do Ekstraklasy jest bardzo dobre. W 16 meczach strzelił sześć goli i zaliczył dwie asysty. Jego kontrakt jest ważny do 30 czerwca 2025 roku.