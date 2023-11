Media: Tomasz Hajto zawalczy z Jakubem Wawrzyniakiem w Clout MMA. Walka planowana jest na 29 grudnia

Nieoficjalnie: Tomasz Hajto zawalczy z Jakubem Wawrzyniakiem!

To byłoby naprawdę duże wydarzenie. Jak podają dziennikarze Super Expressu były piłkarz Schalke 04 i reprezentacji Polski Tomasz Hajto ponownie ma wystąpić na gali Clout MMA. Przypomnijmy, że podczas premierowej gali Hajto miał swój debiut. Przegrał wówczas przez duszenie z byłym siatkarzem Zbigniewem Bartmanem.

Teraz rywalem Hajty ma być ktoś ze świata piłki. O kogo dokładnie chodzi? Nieoficjalnie mówi się, że może być to Jakub Wawrzyniak, dla którego to byłby absolutny debiut. Cały czas to zestawienie stoi pod znakiem zapytania.

Przemysław Świderski

Pojawiły się także doniesienia, że ewentualnym rywalem Wawrzyniaka może być Błażej Augustyn, były piłkarz. Augustyn z kolei również jest po debiucie. Pokonał w premierowej walce Dominika Pudzianowskiego.