MEMY o meczu Legii Warszawa z FC Midtjylland. Parodia w obronie [GALERIA]

Cztery bramki stracone z Ordabasami Szymkent, pięć z Austrią Wiedeń, teraz już trzy w pierwszym meczu z FC Midtjylland. Trzeba Legię Warszawa pochwalić i docenić za to, że próbuje wejść do Ligi Konferencji bez obrony! - Jak ktoś jeszcze rzuci hasłem, że obrońca lub bramkarz Legii nadaje się reprezentacji Polski to go zgłoszę do Tworek - wybuchnął na Twitterze Wojciech Kowalczyk. Internauci też jak zwykle nie zawiedli. Zobaczcie najlepsze MEMY po remisie 3:3 w Danii.

Internet