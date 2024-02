Michał Kucharczyk ponownie w Legii Warszawa. Zawodnik trafi do drużyny rezerw stołecznego klubu. "Wojskowi" chcą awansować

- Doświadczony, ofensywny piłkarz dołącza do drużyny rezerw Wojskowych i wspomoże ją w walce o awans do II ligi. Po pierwszej części sezonu podopieczni trenera Piotra Jacka zajmują drugie miejsce w tabeli grupy I III ligi, z taką samą liczbą punktów, co liderująca Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Do ligowej rywalizacji Legia II wróci w weekend 2-3 marca, podejmując na własnym boisku Lechię Tomaszów Mazowiecki - czyatamy w oficjalnym komunikacie klubu ze stolicy.