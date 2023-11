Piast Gliwice oczywiście zremisował z Koroną Kielce. To jego dziesiąty remis w PKO Ekstraklasie, idzie na rekord

PKO Ekstraklasa. Piast Gliwice - Korona Kielce 0:0

Piast Gliwice najwidoczniej nie jest tak mocny, żeby regularnie wygrywać, ani tak słaby, by seryjnie przegrywać. Więc remisuje. W myśl zasady: lepszy rydz niż nic. W końcowym rozrachunku to może jednak nie wystarczyć do utrzymania...

W środowisku zaczęło się już żartować z Piasta, że prowadzi działalność charytatywną. Remis z Koroną był w końcu czwartym z rzędu i już dziesiątym w sezonie. Podziałem punktów skończyło się więc 71 procent spotkań z udziałem gliwiczan!

Dla porównania druga w klasyfikacji "remisów" Korona dzieliła się punktami sześciokrotnie. Odnotujmy, że w CAŁYM zeszłym sezonie najwięcej razy zremisowała Jagiellonia Białystok - czternastokrotnie. Piast może ten wynik wyrównać już w rundzie jesiennej (sezon wcześniej jeden remis więcej miał Radomiak Radom).