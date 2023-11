Michał Probierz o reprezentacji Polski: Uważam, że jestem człowiekiem, który może uratować eliminacje do Euro 2024

Probierz nie zmieni bramkarza w reprezentacji

Probierz nie skreśla Milika

Probierz chciał powołać piłkarzy... Zagłębia i Korony

Wiele pytań do selekcjonera dotyczyło poszczególnych powołań. Probierz wyliczył, że przez siedem tygodni pracy razem ze współpracownikami obejrzał na żywo osiemdziesiąt meczów. W tej kwestii bardzo się rozwinął, podając nazwiska kandydatów niepowołanych z PKO Ekstraklasy. - Dziwią mnie pretensje o powoływanie danych zawodników, a nie innych. To bardzo często rzucanie z kapelusza. Ktoś, gdzieś w Greuther Fürth tak jak Damian Michalski zdobędzie bramkę i wszyscy już mówią, że trzeba go powołać... My oglądamy po kilkanaście meczów i mamy znaki zapytania. A ludzie, którzy nie obejrzą żadnego meczu, tylko usłyszą jakieś nazwisko, to tych zawodników powołują. To bardzo ciężkie dla selekcjonera kiedy ciągle z boku słyszy, że robi wszystko źle. Decyzja nigdy nie należy tylko do mnie. Chwała Jakubowi Kamińskiemu, że po rozmowie poszedł do U-21, gdzie była możliwość, żeby zagrał. Jego trener klubowy bardzo docenił jego postawę. U nas zawsze najlepszym zawodnikiem jest ten niepowołany. Nie dajemy szansy tym, którzy są powoływani. Jako reprezentacja musimy wypromować kilku zawodników, z tego powodu jest Karol Struski. Jak powołałem pierwszy raz Bartłomieja Wdowika to wszyscy pukali się w czoło, że co ja robię. A on pokazał w następnych meczach, że gra dobrze. Nie jest tak, że ja się obudzę i ma pretensje do kogoś. Patrzymy pod kątem na przykład ustawienia. Zrobiliśmy szczegółową analizę wszystkich polskich zawodników z polskiej ligi, na wszystkich pozycjach. To tacy co grają w młodzieżówkach, wrócili z zagranicy albo będą mieli ciężko, żeby wyjechać. Zastanawialiśmy się nad dwoma w tym Aleksem Ławniczakiem z Zagłębia Lubin czy Miłoszem Trojakiem z Korony Kielce. Przez dwadzieścia lat pracy często wyciągałem zawodników z różnych lig. Proszę o trochę zaufania. Zasługuję na nie - zaapelował Michał Probierz.