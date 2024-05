TVP Sport ogłosiło kolejne wzmocnie na Euro 2024. Artur Wichniarek zostanie ekspertem na czas turnieju

Kolejne wzmocnienie TVP na Euro 2024

Artur Wichniarek został we wtorek ogłoszony nowym ekspertem stacji na czas Euro 2024. Podczas niemieckiego turnieju będzie zajmował się reprezentacją Polski w Hanowerze, która tam właśnie będzie przygotowywać się do poszczególnych meczów. Podopieczni Michała Probierza będą mieć do dyspozycji cztery duże boiska z naturalną trawą.

Poza tym ekspert na co dzień w platformie streamingowej Viaplay oraz Kanale Sportowym zaszczyci nas obecnością w studio przy okazji meczów kadry Probierza na poszczególnych stadionach - poinformowała stacja, której szefem jest Jakub Kwiatkowski. Nadmieńmy tylko, że Biało-Czerwoni będą rywalizować w Hamburgu z Holandią, Berlinie z Austrią oraz Dortmundzie z Francją.

- Zadziorny napastnik się przecież przyda - napisała stacja TVP Sport obwieszczając światu pozyskanie na czas turnieju nowego eksperta, który swego czasu grając w piłkę występował w takich niemieckich klubach jak między innymi Arminia Bielefeld oraz Hertha Berlin.