W półfinale ścieżki barażowej Polska pokonała w miniony czwartek w Warszawie Estonię 5:1, a Walia tego samego dnia wygrała u siebie z Finlandią 4:1.

Podopieczni Probierza rozpoczęli finał barażowy w takim samym składzie jak z Estonią. To w ogóle pierwszy od wielu lat przypadek, gdy reprezentacja Polski zagrała w drugim meczu z rzędu w identycznym zestawieniu wyjściowym.

- Najważniejsze dla nas jest to, że zawodnicy pokazali się jako zespół walczący, że są dobrą drużyną. Pojechaliśmy na wyjazd, na zespół, który jest groźny i ostatnio wygrał 4:1 i graliśmy pressingiem większość meczu. Graliśmy wysoko, nie obawialiśmy się pojedynków jeden na jeden, potrafiliśmy się utrzymywać przy piłce. Nikt nie odstawiał nogi, wszyscy walczyli o każdą piłkę. Każdy z zawodników pokazał, że bardzo chce jechać na to Euro i to jest dla nich nagroda - dodał.