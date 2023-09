Michał Probierz prywatnie. Jest dziadkiem, gra w golfa, lubi whisky i prowadzi konto na Twitterze

Michał Probierz - wiek, rodzina, partnerka, dzieci i wnuki

W niedzielę 24 września Probierz obchodzić będzie 51. urodziny . Swego czasu mieszkał w Niemczech, Krakowie, a od niedawna osiedlił się w Białymstoku, gdzie wrócił po latach. Do 2011 roku prowadził bowiem Jagiellonię. Z Podlasia pochodzi jego obecna partnerka, Marta, która charakterologicznie jest ponoć jego przeciwieństwem. Poznał ją w restauracji.

Michał Probierz to Ślązak z krwi i kości, co być może tłumaczy jego zawzięty charakter. Przyszedł na świat w Bytomiu. Jest synem sędziego piłkarskiego. Jako piłkarz zajmował miejsce w drugiej linii. Nigdy nie zadebiutował w seniorskiej kadrze, ale grał dla młodzieżówki. Na więcej zabrakło dynamiki.

W wolnym czasie Probierz oddaje się innym sportowym pasjom. Gra w tenisa i golfa. Ostatnio gościł nawet na turnieju charytatywnym zorganizowanym przez Jerzego Dudka. Wcześniej korzystał też z pól golfowych w Turcji.

Probierz dobrze czuje się kiedy jest w centrum uwagi. Na konferencje z dziennikarzami przychodził w czarnych okularach, do doniczki wsypywał ziarenka i ziemię, a trenerowi Legii Henningowi Bergowi wręczył rozmówki polsko-norweskie. Po co to wszystko robił? Żeby zobrazować bolączki polskiego futbolu, czyli brak baz treningowych, niecierpliwość względem młodych talentów, oczarowanie zagranicznymi trenerami.