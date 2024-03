Michał Probierz po wygranej z Walią... zapalił sobie cygaro na środku boiska. Selekcjoner reprezentacji Polski nie zawiódł

Głosów krytyki na początku było dużo, ale Michał Probierz po paru spotkaniach w kadrze Polski zasłużył na szacunek. 51-latek zastąpił Fernando Santosa, który w reprezentacji całkowicie się nie sprawdził. Obecnie może świętować wielki sukces, jakim jest awans na mistrzostwa Europy w piłce nożnej.

- Najważniejsze dla nas jest to, że zawodnicy pokazali się jako zespół walczący, że są dobrą drużyną. Pojechaliśmy na wyjazd, na zespół, który jest groźny i ostatnio wygrał 4:1 i graliśmy pressingiem większość meczu. Graliśmy wysoko, nie obawialiśmy się pojedynków jeden na jeden, potrafiliśmy się utrzymywać przy piłce. Nikt nie odstawiał nogi, wszyscy walczyli o każdą piłkę. Każdy z zawodników pokazał, że bardzo chce jechać na to Euro i to jest dla nich nagroda - powiedział na pomeczowej konferencji Michał Probierz.