Młodzieżowcy w PKO Ekstraklasie: 8. kolejka [RAPORT] Trzy asysty Dominika Marczuka w meczu Jagiellonia - Radomiak

Występy młodzieżowców w 8. kolejce PKO Ekstraklasy:

Skąd wziął się Dominik Marczuk? To skrzydłowy z lubelskiego, niedaleko polsko-białoruskiej granicy w Terespolu. Przyszedł na świat i zaczynał grać w piłkę w Międzyrzecu Podlaskim. Ćwiczył też w juniorach Górnika Łęczna, znanej akademii TOP 54 Biała Podlaska oraz Podlasiu Biała Podlaska. W połowie 2020 roku dołączył do Stali Rzeszów, która okazała się dla niego i trenera Dawida Myśliwca wymarzoną trampoliną do ekstraklasy. Po udanym sezonie w 1 lidze młodzieżowiec wybrał Jagiellonię, a jego przełożony właśnie przejął Widzew Łódź.

Marczukowi nie wolno zostawiać zbyt wiele miejsca pod polem karnym. Umie wrzucić na nogę, jak Jesusowi Imazowi, na głowę, to przypadek gola Jose Naranjo, czy wreszcie w powietrzu, co potwierdziła decydująca akcja z Afimico Pululu. Parę dni wcześniej skrzydłowy dał jeszcze popis w reprezentacji Polski do lat 20, strzelając Portugalii w wysoko wygranym spotkaniu (4:0). - Jagiellonia zapłaciła za niego 43,5 tys. zł - czytamy w artykule weszlo.com.