Moises Caicedo wykupiony z Brighton. To najdroższy transfer w historii Chelsea

Moises Caicedo - najdroższy transfer Chelsea

21-letni defensywny pomocnik, 32-krotny reprezentant swojego kraju, podpisał z Chelsea kontrakt na osiem lat.

Szczegóły finansowe nie zostały ujawnione, ale tamtejsze media podały, że Chelsea zapłaci 115 milionów funtów, najwięcej w Wielkiej Brytanii. Dotychczasowy rekord również należał do "The Blues" - prawie 107 milionów funtów w styczniu tego roku za argentyńskiego pomocnika Enzo Fernandeza z Benfiki Lizbona.

"Jestem bardzo szczęśliwy i podekscytowany, że dołączyłem do Chelsea. Nie musiałem się dwa razy zastanawiać, kiedy do mnie zadzwoniła. Po prostu wiedziałem, że chcę podpisać kontrakt z tym klubem. To spełnienie marzeń i nie mogę się doczekać, aby zacząć pracę w nowym zespole" - oświadczył Caicedo.