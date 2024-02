Molde FK - Legia Warszawa. Gdzie oglądać? Transmisja, stream online. Mecz 15 lutego o godzinie 18:45

Liga Konferencji. Mecz Molde FK - Legia Warszawa. Gdzie obejrzeć w TV?

Legia Warszawa w meczu z Molde może mieć spory problem. Portal Legia.net poinformował, że do Norwegii nie poleciał Marc Gual , czyli król strzelców poprzedniego sezonu Ekstraklasy. Hiszpana dopadło przeziębienie. "Wojskowi" sprzedali ostatnio Ernesta Muciego do Besiktasu, dlatego trener Kosta Runjaić będzie miał do dyspozycji tylko trzech napastników - Macieja Rosołeka, Tomasa Pekharta i Blaza Kramera .

W czwartek Legia Warszawa wraca do gry w Lidze Konferencji. "Wojskowi" w fazie play-off zagrają z norweskim Molde. Do tej pory ekipa ze stolicy Polski w europejskim pucharze radziła sobie świetnie. Legia zajęła 2. miejsce w grupie E wyprzedzając AZ Alkmaar i Zrinjski Mostar . Lepsza okazała się tylko Aston Villa, która walczy o najwyższe cele w Premier League.

Na szczęście przeciwnik Legii ma jeszcze większe problemy. Maciej Frydrych odnotował, że trzech z pięciu środkowych obrońców Molde jest kontuzjowanych. Dziennikarz przypomina, że Molde gra ustawieniem na trzech stoperów, dlatego trener Erling Moe będzie musiał się nagłowić, jeśli chodzi o ustawienie swojej drużyny. Kolejną dużą przewagą Legii może być fakt, że liga norweska wystartuje dopiero w kwietniu. "Wojskowi" mają za sobą intensywny okres przygotowawczy, a w dodatku jeden mecz Ekstraklasy z Ruchem Chorzów.

Według bukmacherów faworytem pierwszego starcia jest Molde. Kurs na tę drużynę to 2,24, natomiast na Legię 3,05. Eksperci uważają jednak, że do kolejnej fazy Ligi Konferencji awansują "Wojskowi". Kurs na to wydarzenie to 1,72.