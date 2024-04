Mrożące krew w żyłach sceny w Serie A. Mecz Udinese Calcio z AS Romą został przerwany

Mecz Udinese Calcio - AS Roma przerwany

Udinese Calcio prowadzenie objęło w 23. minucie. Na bramkę gości przebojowo popędził Roberto Pereyra, a żaden z przeciwników nie był w stanie go zatrzymać i zespół walczący o utrzymanie mógł cieszyć się ze zdobycia bramki. Jednak po przerwie do wyrównania doprowadził Romelu Lukaku, który wykorzystał idealne dośrodkowanie ze skrzydła.

To miał być zwykły wieczór w Udine. W starciu 32. kolejki Serie A miejscowi zmierzyli się z AS Romą. W wyjściowym składzie rzymian wreszcie znalazł się Nicola Zalewski , który dwa poprzednie spotkania klubu ze stolicy kraju oglądał jedynie z pozycji ławki rezerwowych.

Evan Ndicka upadł na murawę. Mecz Serie A przerwany

Evan Ndicka (AS Roma) Gabriele Menis / PAP

Chwilę później sędziujący to spotkanie Luca Pairetto w porozumieniu z oboma zespołami zdecydował się na przerwanie spotkania i wszyscy zeszli do szatni. Na razie nie wiadomo nic o stanie zdrowia piłkarza AS Romy. Z pewnością potrzebne będą specjalistyczne badania, by stwierdzić jaka była przyczyna tego zdarzenia.