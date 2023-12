Najładniejsze i najciekawsze oprawy kibiców w Polsce - listopad 2023. RANKING

Kibice w Polsce - najciekawsze oprawy

Niektórzy ciągle kręcą nosem na myśl o poziomie piłki klubowej. Są tacy, co być może w trudno uwierzyć, którzy na stadion przychodzą wyłącznie dla otoczki - dopingu, no i właśnie efektownych opraw, prezentowanych co weekend na różnych szczeblach. Atmosferą na pewno są oczarowani kibice z zagranicy, dając temu wyraz w licznych vlogach z Polski.

Prezentujemy wam te najlepsze i najciekawsze oprawy z listopada, czyli minionego miesiąca. Znajdziecie prace nie tylko Legii Warszawa, ale także Lecha Poznań, Zagłębia Lubin, Korony Kielce, wspólną Widzewa Łódź z Ruchem Chorzów czy pierwszoligowców: Lechii Gdańsk oraz Wisły Kraków.