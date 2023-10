Najlepiej zarabiający piłkarze na świecie. Cristiano Ronaldo zdystansował konkurencję, Robert Lewandowski jedenasty [RANKING]

Ile zarabia Cristiano Ronaldo? To rekordowa kwota

Jedno wiemy na pewno - opłaca się grać w Arabii Saudyjskiej. Nowy, bardzo popularny kierunek wśród gwiazd oferuje znacznie więcej niż angielska Premier League, a tym bardziej hiszpańska La Liga czy włoska Serie A. Widać to na przykładzie Cristiano Ronaldo, ale i choćby i Karima Benzemy.

Według Fobes to właśnie Ronaldo jest najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie. Portugalczyk inkasuje na sezon nawet 260 mln dolarów. Aż 200 mln z tej kwoty to wynagrodzenie i premie uzyskane w saudyjskim Al-Nassr, do którego przeszedł z Manchesteru United.

Drugi w rankingu jest oczywiście Leo Messi Mistrz świata z Argentyną przeniósł się z francuskiego PSG do amerykańskiego Interu Miami, w którym dostaje 65 mln dolarów. W sumie ma zarabiać 135 mln dolarów. Nieco większą część tej kwoty zarabia dzięki reklamom i prowadzonym biznesom.