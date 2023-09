Najlepsi strzelcy w ligach TOP 5. Robert Lewandowski z pięcioma bramkami jest na 5. miejscu. Prowadzi Serhou Guirassy

- Ja bardziej staram się opierać na tym, co czuję, co widzę i te wyniki wydolnościowe pokazują mi, że cały czas jestem na pole position i tutaj nie mam problemów. Mental też jest na dobrym poziomie, bo jakbym fizycznie się dobrze czuł, ale mentalnie bym wychodził na trening i bym sobie tak myślał "nie chce mi się" to byłby faktycznie pierwszy moment, w którym bym się zastanawiał czy to już nie teraz. Tego nie mam. Chcę doceniać każdą minutę na boisku, cieszyć się grą, byciem na boisku, bo zdaję sobie sprawę, że to się kiedyś skończy - powiedział "Lewy" w rozmowie z Eleven Sport/Meczyki. (fcbarca.com)