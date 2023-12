Najlepsze oprawy Legii Warszawa w 2023 roku. To prawdziwe dzieła sztuki, kibicowska Liga Mistrzów Jacek Czaplewski

To jest Liga Mistrzów wśród opraw. Oto najlepsze prace ultrasów Legii Warszawa z kończącego się 2023 roku. Jest na co popatrzeć, zresztą zerknijcie sami! Adam Jankowski Zobacz galerię (11 zdjęć)

Kibice Legii Warszawa to ścisła, światowa czołówka sceny ultras. 2023 rok tylko potwierdził, że nie mają sobie równych w Polsce. Oto najładniejsze i najciekawsze oprawy z ostatnich miesięcy. Jest na co popatrzeć, bo to prawdziwe arcydzieła.