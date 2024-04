Największe wyjazdy kibiców w Polsce - poznaj ranking sezonu. Kosmiczne liczby Pogoni Szczecin, Widzewa Łódź i Wisły Kraków

Rekordowe wyjazdy kibiców - kto na podium?

Do niektórych rekordów w ogóle by nie doszło, gdyby nie uprzejmość organizatorów, którzy udostępnili więcej miejsc niż przewidują to przepisy (regulaminowe 5 procent pojemności). Sama dobra wola jednak nie wystarczy - zawsze potrzeba jeszcze szczególnej mobilizacji we własnych szeregach.

Raport z trybun. Rekordy Lecha i Jagiellonii. Kibice podczas 27. kolejki PKO Ekstraklasy