Napoli - Real Madryt ONLINE. Zieliński chce zepsuć wieczór Królewskim w Lidze Mistrzów. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Liga Mistrzów. Mecz Napoli - Real Madryt ONLINE

Napoli zamierza poddać Real weryfikacji. Gigant z Madrytu przegrał w tym sezonie jedynie niedawne derby z Atletico (1:3). Siedem zwycięstw w tym ostatnie 3:0 z Gironą sprawiły, że przewodzi tabeli La Liga. Start w Lidze Mistrzów też okazał się zwycięski, choć już nie w tak efektownym stylu. Gola dopiero w 94 minucie przeciw Unionowi Berlin strzelił Jude Bellingham. Anglik to strzał w dziesiątkę. W ośmiu meczach wbił siedem bramek i zapisał dwie asysty. Jak wypadnie teraz na gorącym terenie?

Póki co Napoli nie jest liderem Serie A, ale też strata do Interu i Milanu nie jest nie do odrobienia - to raptem cztery punkty. W zeszłej kolejce nastrój po awanturze z Victorem Osimhenem poprawiło łatwe zwycięstwo nad Lecce. Piotr Zieliński zaliczył asystę, natomiast wcześniej strzelił po golu z Udinese oraz Lazio Rzym. Napoli udział w grupie Ligi Mistrzów zaczęło od wyszarpania punktów z Bragą (2:1). Dopiero w końcówce po zagraniu Zielińskiego decydującą bramkę wbił do własnej siatki stoper Sikou Niakate.