Nicola Zalewski niedługo zmieni klub? 22-latek z Romy potrzebuje regularnej gry do dalszego rozwoju

Zalewski z transferem? Potrzebuje minut

Nicola Zalewski w obecnym sezonie Serie A zagrał tylko 706 minut. To zdecydowanie za mało czasu spędzonego na boisku, żeby 22-letni zawodnik prawidłowo się rozwijał. Ostatnie świetne występy w reprezentacji Polski znowu zapoczątkowały dyskusję na temat transferu utalentowanego gracza. Kontrakt Zalewskiego z AS Romą jest ważny do 30 czerwca 2025 roku, dlatego niewykluczone, że już za kilka miesięcy jego agent zacznie szukać mu innej drużyny. O sytuację wahadłowego został zapytany włoski dziennikarz.