Nicola Zalewski w meczu AS Romy z Hellasem Verona przeżył chwilę grozy po zderzeniu z graczem gospodarzy Ondrejem Dudą. Został zamroczony Jakub Jabłoński

fot. Rex Features/East News

Nicola Zalewski w 49. minucie meczu Hellas Verona - AS Roma padł zamroczony na murawę po zderzeniu ze słowackim pomocnikiem Ondrejem Dudą. Potrzebna była pomoc lekarzy klubowych. - Wyglądało na to, że koledzy wyciągali mu język - napisał na Twitterze dziennikarz Eleven Sport, Tomasz Zieliński. Młody Polak zszedł z boiska o własnych siłach, ale nie był w stanie kontynuować gry. Jego AS Roma ostatecznie przegrała 1:2.