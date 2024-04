Nicola Zalewski wystawiony na sprzedaż. Roma wyceniła reprezentanta Polski. Zmieni klub przed czy po Euro 2024?

Nicola Zalewski zmieni klub. Ile Roma oczekuje za transfer Polaka?

Problemy Nicoli Zalewskiego zaczęły się wraz z odejście Jose Mourinho i przyjściem Daniele De Rossiego. Od chwili kiedy Włoch przejął Romę po Portugalczyku, a była to połowa stycznia tego roku nasz rodak zmienił status: z grającego regularnie na przyspawanego do ławki.

Choć okazji było wiele to wystąpił ledwie pięć razy: dwa razy od początku, nigdy do samego końca. I nic nie zwiastuje, by miała nastąpić jakakolwiek poprawa. W czwartek Zalewski będzie zmiennikiem w rewanżowym spotkaniu 1/4 finału Ligi Europy z Milanem.

Nicola Zalewski, czyli Polak z Włoch, bożyszcze nastolatek

Dla Romy to ostatni dzwonek, żeby godnie zarobić na Zalewskim. W czerwcu 2025 roku wygaśnie bowiem kontrakt 22-letniego wychowanka. Według dziennikarzy poczytnego dziennika rzymski klub zgodzi się na sprzedaż za kwotę między 13 a 16 mln euro.