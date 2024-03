Nie żyje córka Dragomira Okuki - byłego trenera Legii Warszawa i Wisły Kraków. Kobieta przegrała walkę z nowotworem

Były trener Legii i Wisły stracił córkę

W wieku 36 lata zmarła Žana Okuka. To córka znanego serbskiego trenera - Dragomira Okuki. Žana od trzech lat walczyła z nowotworem. Pogrzeb odbędzie się 15 marca o godzinie 12:00 w Belgradzie.

- Nasza droga Žano, zbyt wcześnie opuściłeś swoje rodzinne gniazdo. Twoje światło, dobroć i blask będą nam towarzyszyć przez całe życie. Nie będziemy żyć wspomnieniami, bo jesteś tu z nami na zawsze - portal nova.rs cytuje rodzinę, która pożegnała młodą kobietę.

Dragomir Okuka w przeszłości był szkoleniowcem Legii Warszawa i Wisły Kraków. "Wojskowych" przejął w marcu 2001 roku. Klub opuścił latem 2003 roku. Ze stołeczną ekipą wygrał podwójną koronę. W Wiśle Kraków pracował w 2006 roku. "Białą Gwiazdę" poprowadził tylko w 13 meczach. To on pierwszy raz w historii wprowadził Wisłę do fazy grupowej Pucharu UEFA (dzisiejsza Liga Europy). Stało się to po dramatycznym meczu z Iraklisem w Salonikach, gdzie krakowianie wygrali po dogrywce 2:0.