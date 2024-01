Nie żyje Wojciech Bąkowicz. Znany dziennikarz, ogromny pasjonat polskiego futbolu. Miał tylko 24 lata

Całe środowisko dziennikarskie jest w szoku. Najbliższym składamy najszczersze kondolencje.

- Nie żyje Wojtek Bąkowicz. Nasz redakcyjny kolega. Robił liczne plany. Chciał, mimo przeciwności związanych z chorobą, robić w 2024 więcej wywiadów. Miał nadzieję, że będzie czuł się na siłach, by wrócić przed kamerę. Mieliśmy pomysły jak go zaangażować w Uniwersum Ekstraklasy, nawet jeśli nie będzie czuł występu na żywo. Wiem, że piłkarski Twitter był dla niego bardzo ważny. I wy wszyscy, którzy go czytaliście, którzy z nim pisaliście, byliście ważni dla niego. Byliśmy jego społecznością. Niemałą częścią jego życia. Walczył z chorobami i tym, jak go ograniczały, ile mógł. Może być inspiracją dla wszystkich. Dla mnie jest. Jest też częścią najważniejszego dnia mojego dotychczasowego życia: w dniu, w którym moja żona zaczęła rodzić, mieliśmy mieć z Wojtkiem wspólny poranek, Uniwersum Ekstraklasy. Siłą rzeczy, Wojtka musiałem o zmianie planów poinformować jak najwcześniej. Żartował, że wie o narodzinach wcześniej niż dziadki czy rodzeństwo. Jestem pewien, że futbolowi bogowie przyjmą go między siebie jak swojego. Będzie czuwał nad Ekstraklasą, tak jak czuwał do tej pory. Kondolencje dla wspaniałych, kochających rodziców. Będzie Cię brakować Wojtek - napisał na portalu X Leszczek Milewski, dziennikarz, z którym Wojciech współpracował w Goal.pl.