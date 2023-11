Niemcy U-21 - Polska U-21 na żywo w TV i online. Gdzie oglądać mecz eliminacji młodzieżowego Euro 2025? TRANSMISJA STREAM LIVE [21.11.2023]

Niemcy U-21 - Polska U-21 transmisja i stream. Gdzie oglądać mecz eliminacji młodzieżowego Euro?

Młodzieżowa reprezentacja Polski do lat 21 walczy o wyjazd na Euro 2025. Obecnie Biało-Czerwoni są w świetnym położeniu, gdyż zajmują 1. miejsce w swojej grupy. Bilans? Cztery wygrane, zero remisów i zero porażek. Piątkowa wygrana z Izraelem pozwoliła nam odskoczyć od Niemców na trzy punkty.

- Spodziewaliśmy się trudnego spotkania i takie właśnie było. Wiedzieliśmy, że czas będzie pracował na naszą korzyść i rywal odpadnie z sił. Cieszę się z wygranej, choć można było wcześniej zdobyć pierwszego gola - mówił Adam Majewski po ostatniej wygranej z Izraelem.

Teraz czas na reprezentację Niemiec. Nasi zachodni sąsiedzi są na 2. miejscu w grupie z dorobkiem dziewięciu punktów po trzech spotkaniach. Biało-Czerwoni mają spore szanse, gdyż kilka dni temu do drużyny dołączyło dwóch zawodników ze zgrupowania seniorskiej kadry - Patryk Peda i Mateusz Łęgowski. Selekcjoner Adam Majewski do dyspozycji ma też Kamińskiego czy Kozłowskiego, który wcześniej także jeździli na zgrupowania pierwszej reprezentacji.