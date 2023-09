Nieoczywiste wybory Michała Probierza. Kogo powoła z PKO Ekstraklasy?

Podpowiadamy nowego selekcjonerowi, kogo z polskiej ligi powinien powołać!

Stało się faktem to, co było nieuniknione. Fernando Santos po kolejnej wpadce za jaką uznano porażkę w Tiranie z Albanią (0:2) został zwolniony ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski. Cezary Kulesza nie wytrzymał i podjął wydaję się na ten moment jedyną z kluczowych decyzji dla tej reprezentacji. Zwolnienie 68-latka powinno wyjść wszystkim na dobre patrząc na to jak polska kadra się spisywała za jego kadencji.

Nowym selekcjonerem został pracujący dotychczas w polskiej młodzieżówce Michał Probierz, który w swoim trenerskim CV również miał epizody w paru ekstraklasowych klubach na czele z Jagiellonią Białystok oraz Cracovią. Czy lata pracy w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce zaprocentują już w najbliższych powołaniach i 51-latek zdecyduję się na sprawdzonych żołnierzy z krajowego podwórka? Przedstawiamy listę piłkarzy, którzy najbardziej wyróżniają się w rodzimej lidze!