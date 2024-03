Nieoficjalnie: Daniele Orsato poprowadzi mecz Walia - Polska w finale baraży o Euro 2024. To jest szczęśliwy sędzia dla Biało-Czerwonych Jakub Jabłoński

Nieoficjalnie: Szczęśliwy sędzia poprowadzi Walia Polska w finale baraży o Euro 2024 Frank Augstein/Associated Press/East News

Daniele Orsato ma zostać wyznaczony do poprowadzenia kolejnego finału baraży z udziałem reprezentacji Polski. Decyzja jeszcze nie zapadła, ale według informacji TVP Sport to właśnie włoski arbiter jest faworytem UEFA. Wcześniej prowadził m.in. szczęśliwie zakończone dla nas baraże do Mundialu w Katarze, kiedy pokonaliśmy gładko Szwecję na Stadionie Śląskim w Chorzowie.