Nieoficjalnie: Gonçalo Feio zostanie nowym trenerem Legii Warszawa. Portugalczyk wróci do klubu, w którym pracował. Kibice są zmieszani

Gonçalo Feio zostanie nowym trenerem Legii Warszawa

We wtorek około południa Legia Warszawa podała szokującą informację - Kosta Runjaić został zwolniony po ostatnim remisie 1:1 z Jagiellonią Białystok. Według wstępnych informacji jego następcą ma…

W przestrzeni medialnej pojawiło się już nawet nazwisko następcy niemieckiego trenera. Tomasz Włodarczyk z "Meczyków" informuje, że stery w Legii Warszawa przejmie Gonçalo Feio , czyli były szkoleniowiec Motoru Lublin, który niedawno podał się do dymisji. Portugalczyk doskonale zna ten klub, gdyż pracował tam pięć lat jako m.in. analityk. Samuel Szczygielski przypomina dawne czasy.

- Goncalo Feio pracował w Legii 5,5 roku. Trzy lata w akademii, dwa lata jako analityk. Wychowankowie akademii wspominają go - jednym słowem - rewelacyjnie . Jako najlepszego trenera z czasów juniorskich. Czas na rozdział numer dwa - pisze dziennikarz na portalu X.

Goncalo Feio to postać bardzo kontrowersyjna. Kibice Motoru doceniają awans do Fortuna 1 Ligi, ale jednocześnie w pamięci mają ogromny konflikt z prezesem Motoru oraz rzeczniczką prasową klubu. W polskim środowisku piłkarskim krąży opinia, że Feio to bardzo zdolny trener, ale ma niezwykle ciężki charakter.