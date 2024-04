Kiedy Legia Warszawa zaprezentuje nowego trenera? Konferencja z Gonçalo Feio odbędzie się w środę o godz. 10:00 OPRAC.: Jakub Maj

Legia Warszawa wybrała nowego trenera SYLWIA DABROWA

Kosta Runjaić nie jest już trenerem piłkarzy Legii Warszawa - potwierdził we wtorek stołeczny klub. Nowy szkoleniowiec ma być zaprezentowany w środę na stadionie przy Łazienkowskiej. Nieoficjalnie mówi się, że ma być to Gonçalo Feio, który do niedawna pracował w Motorze Lublin.