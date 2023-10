Niesamowita oprawa kibiców włoskiej Salernitany. Oddali hołd albumowi legendarnego zespołu muzycznego "Pink Floyd" [WIDEO]

Niesamowita oprawa kibiców Salernitany!

Oprawa kibiców jest utworzona na wzór wielkiego muru, co jest oczywistym nawiązaniem do nazwy słynnego albumu brytyjskiej grupy muzycznej. Na samym środku jest oczywiście napis "The Wall", a po nim widnieje nawiązanie do ich drugiego najsłynniejszego albumu muzycznego "The Dark Side Of The Moon". W tle leci oczywiście najpopularniejsza piosenka albumu "The Wall", czyli "Another Brick In The Wall".