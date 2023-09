Niezwykłe zdjęcia z karnych i radości. Legia Warszawa - FC Midtjylland 1:1, 6:5 [GALERIA]

Cóż to były za emocje! Do piątej serii włącznie wszyscy nie mylili się z rzutów karnych. Wreszcie nastąpiła szósta, Kacper Tobiasz obronił próbę i to Legia Warszawa a nie FC Midtjylland zagra w grupie Ligi Konferencji. Polecamy galerię zdjęć z konkursu jedenastek i pomeczowej radości przy Łazienkowskiej.

Sylwestwr Wojtas