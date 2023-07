Nitrozyniak na meczu Górnika Zabrze. Kibice wściekli na klub: Dlaczego go promujecie?

My jako kibice Górnika chcielibyśmy się odciąć od chwalenia się obecnością tego "pajaca" na stadionie, który czerpie korzyści z robienia g*** w internecie. Uważamy, że nie było to wydarzenie godne dodatkowego rozgłosu. Ze swojej strony raczej wolelibyśmy to ukryć niż chwalić się, że tacy patoyoutuberzy niestety też bywają na naszym stadionie, na co niestety wpływu nie mamy